A Bahia ocupa o nono lugar no ranking dos estados com o maior coeficiente populacional para a Covid-19, informou, na manhã deste domingo (22), o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. O gestr fez os cálculos levando em conta o total da populção de cada estado e o total de casos. Entre os dez estados com os maiores números de casos confirmados da doença, o Distrito Federal (DF) é aquele com o maior coeficiente - ou seja, com mais chances de contágio, explica.

Na Bahia, que tem cerca de 15 milhões de habitantes e onde 41 casos tinham aiso confirmados até as 17h deste sábado (21), o coeficiente de contágio era de 0,27 casos para cada 100 mil habitantes. Já no Distrito Federal, onde a população total é de 2,5 milhões de habitantes, o coeficiente salta para 3,89 casos para 100 mil habitantes - lá, há eram 100 casos confirmados até as 17h deste sábado.

"Se considerarmos todos os 27 estados, incluindo aqueles ainda com baixo número de casos, a Bahia cai para 14ª colocação", escreveu o secretário.

Para ele, ainda é cedo para tratar esse cenário como "positivo". A Baia nã registrou mortes pela doença, mas á tem casos de transmissão comunitária - quando não se sabe qual a origem do contágio.

O ranking montado pelo secretário coloca o estado de São Paulo em segundo lugar, com coeficiente de contágio de 1,04 para cada 100 mil habitantes, seguido do Ceará (0,74), Santa Catarina (0,76), Rio de Janeiro (0,72), Rio Grande do Sul (0,53), Paraná (0,39), Pernambuco (0,35), Bahia (0,27) e Minas Gerais (0,19).