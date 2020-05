Covid-19: Brasil passa a Espanha em mortes e tem 450 mil casos

Com 1.124 mortes confirmadas em 24 horas, o Brasil atingiu a marca de 27.878 mortes por covid-19, doença causada novo coronavírus. Deste modo, o país tornou-se o quinto com mais vítimas pela doença em todo o mundo, ultrapassando a Espanha no total de mortes (27.121 óbitos).

Segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Saúde (MS), o Brasil registrou 26.928 novos diagnósticos nas últimas 24 horas e agora soma 465.166 casos confirmados de covid-19 em todo o território. Os novos casos representam a maior diferença entre um dia e outro desde o início da pandemia. Até então, o maior número de confirmações de casos havia sido o de ontem: 26.417.

Os dados da Universidade Johns Hopkins apontam o país atrás de apenas outros quatro no total de mortos pela covid. São eles: França (28.717), Itália (33.229), Reino Unido (38.243) e Estados Unidos (102.323).

Ao longo desta semana, o Brasil apresentou, durante três dias consecutivos, a marca diária de mais de mil mortes pela doença. Até então, o único país a manter a confirmação de óbitos acima de mil em 24h foi os EUA.

Ainda segundo a pasta, 247.812 casos seguem em acompanhamento. Cerca de 189.476 pacientes já se recuperaram da doença.





Covid-19 no mundoNesta quinta-feira (28), o mundo bateu o recorde negativo de 117,2 mil novos diagnósticos em um dia, de acordo com a Johns Hopkins. Partiu do Brasil a maior quantidade de novos casos (26.417), seguido pelos EUA (23.051).

Ainda segundo a universidade, foi a quinta vez que o índice diário global ultrapassou os 100 mil infectados em 24h.