Covid-19: Brasil supera Itália e Espanha e é o 4º país em casos confirmados

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado (16) o mais recente balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil. O país totaliza 15.633 mortes - eram 14.817 mortes na sexta-feira (15). Foram mais 816 novos registros de mortes acrescentados em 24 horas

Também no boletim divulgado há pouco, foram 233.142 casos confirmados da doença no Brasil, eram 218.223 na sexta-feira (15). Foram 14.919 casos incluídos no balanço em 24 horas.

De acordo com a pasta, há 127.837 pacientes em acompanhamento (54,8% do total)️, e 89.672 recuperados (38,5%).

Segundo o monitoramento da universidade norte-americana Johns Hopkins, com os dados deste sábado, o Brasil se torna o quarto país em número de casos registrados, passando Itália e Espanha. Somente Reino Unido (241.455), Rússia (272.043) e Estados Unidos (1.450.269) têm mais pessoas contaminadas que o Brasil.