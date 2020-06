Covid-19: Ceasa muda horário de encerramento das feiras a partir de segunda (8)

A partir da próxima segunda-feira (08), o Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa) terá novos horários de funcionamento, fechando mais cedo, para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. Também será proibido a comercialização de bebidas alcoólicas no varejo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) as medidas têm o objetivo de conter o avanço do coronavírus.

Nas feiras de maior movimento, que ocorrem nas segundas, quartas e sextas, a abertura do portões permanece às 3h para permissionários e funcionários e 4h para clientes. O fechamento será antecipado para às 15h. Nas terças, quintas e sábados, a abertura dos portões segue sendo às 5h, para todos, e o fechamento muda para às 13h.

A SDE destaca ainda que o uso da máscara é obrigatório para todos os frequentadores do Ceasa, mesmo em deslocamentos dentro de veículos. A secretaria instalou pontos extras de higienização das mãos e orienta o uso de álcool à 70% em todos os boxes.