Covid-19: estudantes da Uneb lançam mutirão para arrecadar donativos

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai lançar nesta quarta-feira (13), às 17h, a campanha Mutirão Uneb pela Vida, em live no Instagram @dce_uneb. A iniciativa vai contar com a construção de uma rede, através de comitês virtuais, com participação de estudantes e das gestões de Centros e Diretórios Acadêmicos. Eles ainda vão anunciar os pontos de doação.

O projeto da campanha prevê a atuação nos diversos campi da Uneb no intuito de minimizar os impactos sociais causados pela pandemia da covid-19 à comunidade acadêmica, arrecadando e distribuindo donativos. Em fase de planejamento, o DCE registrou a participação de 1.538 estudantes, que responderam a um questionário e se voluntariaram para participar dessa ação de solidariedade.

Além da distribuição de cestas básicas e materiais de higiene pessoal, a campanha também vai incentivar a doação de sangue, com o objetivo de impulsionar o restabelecimento dos estoques da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) e auxiliar com suporte de atendimento virtual em áreas de conhecimento possíveis, a exemplo de atendimento psicológico, jurídico e médico. O período de arrecadação de alimentos e donativos vai se estender até o dia 30 de junho.



