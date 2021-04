Covid-19: estudo revela que vacinas da Pfizer e da Moderna são seguras para grávidas

Um estudo preliminar liderado por cientistas do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos indicou que as vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 não apresentam riscos a mulheres grávidas.

A pesquisa foi publicada na última quarta-feira (21) no "New England Journal of Medicine", uma das revistas científicas mais importantes do mundo.

O estudo analisou 35.691 mulheres grávidas com idades entre 16 e 54 anos. Os cientistas concluíram que os achados preliminares não mostraram sinais de segurança óbvios entre as gestantes que receberam vacinas.

As mulheres foram vacinadas de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Das 35.691 participantes, 30.887, o equivalente a 86,5%, estavam grávidas ao receber a vacina. As outras 4.804 tiveram um teste positivo de gravidez após serem vacinadas.

Cerca de metade das participantes tomou a vacina da Pfizer (19.252) e a outra metade, a da Moderna (16.439).

A dor no local da injeção foi relatada com mais frequência em mulheres grávidas do que em mulheres não grávidas, depois de ambas as doses de ambas as vacinas.