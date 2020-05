Covid-19: fábrica de remédios na Bahia fecha após 4 funcionários testarem positivo

A prefeitura de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, determinou na segunda-feira (18) a suspensão das atividades na fábrica de medicamentos e suplementos alimentares, Natulab, após quatro funcionários da unidade testarem positivo para a covid-19.

A suspensão da operação da unidade que fica localizada no bairro Urbis II será pelos próximos 14 dias, para cumprir a medida de quarentena, e afeta a restrição de todas as atividades realizadas dentro da empresa. O decreto visa manter a separação de todos colaboradores da unidade, que deverão permanecer em isolamento social.

De acordo com a prefeitura, através de nota, a decisão foi tomada com base nas medidas temporárias de enfrentamento e prevenção ao COVID-19 no âmbito do município, do dia 14 de abril de 2020. O último boletim divulgado pelo município indica sete casos confirmados da doença, seis casos aguardando resultado, 46 casos descartados e duas pessoas curadas. Não foi registrado até o momento nenhum óbito no município por conta da covid-19.

O CORREIO procurou a Natulab para saber quantas pessoas trabalham no local e se outros funcionários que tiveram contato com os infectados também foram testados para a doença, mas ainda não teve retorno. No site da empresa consta que a Natulab surgiu em Santo Antônio de Jesus em 2000, possui mais de 1000 funcionários, uma unidade fabril no estado da Bahia e sede em São Paulo. A empresa desenvolve e fabrica medicamentos, nutracêuticos e suplementos alimentares.

A empresa informa ainda que, em quase duas décadas de atividade, conquistou o posto de líder em produção e venda de medicamentos fitoterápicos no Brasil (classificação por unidades comercializadas), ocupa a 5ª posição no mercado OTC (em unidades) e também é a 10ª colocada do mercado farmacêutico, segundo o IQVIA.

Em uma postagem feita no Instagram da Natulab há sete semanas, eles informaram que os funcionários seguiam "na fábrica à todo vapor para produzir e entregar medicamentos importantes para a saúde das pessoas de nosso país. Agradecemos a dedicação de nossos colaboradores, um time que não mede esforços para levar mais bem-estar à população em todos os momentos. Contamos com a sua participação neste movimento. Enquanto trabalhamos para cuidar de você, fique em casa por cada um de nós".