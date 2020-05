Covid-19: formandos da Uefs recebem diplomas em sistema drive thru

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) promoveu a entrega dos diplomas dos formandos dos cursos de Enfermagem e Farmácia em sistema de drive thru, na última quinta-feira (21), no campus universitário. Os concluintes já haviam realizado a colação de grau através de videoconferência, devido aos cuidados sanitários em relação às normas de prevenção de contágio do novo coronavírus.

Mesmo diante desse contexto atípico, a sensação de cumprir a etapa de graduação na carreira profissional escolhida emocionou os formandos. Amanda Magalhães, que recebeu o diploma em Enfermagem, destacou que “foi um momento muito singular, apesar de não ter sido como sonhei, isso não tirou o brilho do que é se formar em uma das melhores universidades públicas da Bahia. Contudo, fiquei sentida, pois a quarentena me impossibilitou de vivenciar a minha colação de grau tendo a presença dos meus pais e de todos aqueles que contribuíram na minha trajetória acadêmica”.

A coordenadora do curso de Farmácia, professora Tatiane Alencar, frisou que a estratégia para a entrega dos certificados de conclusão foi adequada e auxilia os novos profissionais a iniciarem o processo de inserção no mercado de trabalho. Segundo ela, “o certificado em mãos permitirá que eles consigam se inscrever nos respectivos conselhos profissionais, considerando que há processos seletivos em vários municípios brasileiros para a contratação de profissionais de saúde, incluindo enfermeiros e farmacêuticos, para as ações de enfrentamento da pandemia de covid-19, os egressos da Uefs já terão condições de assumir esses postos de trabalho”.