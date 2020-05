Covid-19 já chegou a 194 cidades da Bahia

O novo coronavírus já chegou a quase metade das 417 cidades baianas. Até quinta-feira (14), 194 cidades do estado haviam confirmado ao menos um caso de infecção, o que equivale a 46,5% dos municípios. Os números mostram que o Sul merece especial preocupação do Governo do Estado. Como é possível ver no mapa e na tabela abaixo, 12 das 20 cidades com mais casos de covid-19 estão naquela região.

Itabuna e Ilhéus aparecem logo atrás de Salvador no número de casos, e à frente de cidades bem maiores como Feira de Santana, Camaçari e Vitória da Conquista. Também são daquela região casos como o de Ipiaú, cidade com mais casos proporcionais, e Uruçuca, menor cidade com mais mortes.

Um total de 52 dos 70 municípios do Sul (que, para o IBGE , compreende também o chamado Extremo Sul) já tiveram casos. A incidência por lá é de 678 infectados a cada 1 milhão de habitantes. A Região Metropolitana está à frente nesse quesito, com 1.126/milhão.







Cidade com mais casos proporcionalmente - Ipiaú



Com 45,8 mil habitantes e 116 infectados, Ipiaú, no Sul, é a cidade com mais casos proporcionalmente. A taxa é de 25,2 infectados por 10 mil pessoas. É a 7ª cidade com mais casos de covid-19, à frente de municípios muito maiores como Camaçari, Conquista e Porto Seguro. Já foram registrados 10 óbitos em Ipiaú.



Outras cidades com mais casos proporcionalmente:

Uruçuca: Taxa de 21,4 infectados por 10 mil habitantes

Ilhéus: Taxa de 20,4 casos por 10 mil habitantes



Maior cidade sem casos confirmados - Guanambi

Com 84,4 mil habitantes, Guanambi, no Sudoeste baiano, é a maior cidade do estado em que ainda não houve qualquer caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus. O município é o 21º mais populoso da Bahia – ou seja, todos os 20 maiores já tiveram pelo menos um caso registrado. No último dia 4 de maio, a prefeitura liberou o funcionamento de restaurantes, bares, igrejas e outros estabelecimentos, que estavam impedidos desde março. A medida gerou críticas do conselho de saúde do município, já que cidades vizinhas como Caetité e Brumado têm casos.



Abaixo, as duas outras maiores cidades que seguem sem casos:

Casa Nova: Com 72 mil habitantes, é a 28ª maior cidade

Bom Jesus da Lapa: 30ª cidade mais populosa, com 69 mil pessoas



Menor cidade com mais mortes registradas - Uruçuca



Uruçuca, no Sul baiano, já teve cinco mortes por covid-19 confirmadas. Com apenas 20,5 mil habitantes, é a menor cidade do estado que registrou maior número de mortes. Lá, o índice é de 2,43 mortes por 10 mil habitantes. No último dia 5, foi de-

cretado toque de recolher a partir das 20h até as 5h do dia seguinte.



Outras cidades com alto índice de óbitos:

Buerarema: No Sul, tem 3 mortes e 18 mil habitantes

Vereda: No Extremo Sul, tem 6 mil pessoas e uma morte

*Dados colhidos no boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), de 14 de maio