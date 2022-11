Covid-19: Lauro de Freitas cadastra crianças de seis meses a três anos para vacinação

A prefeitura de Lauro de Freitas iniciou o cadastramento de crianças entre seis meses e até três anos para receberem a vacina Pfizer Baby, que protege contra covid-19. Os pais e responsáveis legais têm até às 12h desta segunda-feira (28) para realizar a inscrição através da página oficial da prefeitura.

De acordo com o Coordenador Executivo da Secretaria Municipal de Saúde (SESA), Roberto Lopes, os interessados devem clicar no banner "vacinação contra covid-19 pré-cadastro" , em seguida "pré-cadastro cidadão", e preencher a etapa de identificação com os dados de CPF, nome completo, data de nascimento, celular, grupo e categoria da criança.

"Ao preencher o cadastro, é necessário especificar se a criança possui alguma comorbidade ou não", salienta.

De acordo com a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vacina utilizada para este público possui um frasco com a tampa na cor vinho e é diferente dos demais imunizantes do laboratório Pfizer.

Os locais e a estratégia para a aplicação das doses serão divulgados ainda esta semana.