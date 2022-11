Covid-19: Novo ponto de testagem rápida fará 200 exames por dia em Pau Miúdo

Mais um ponto de testagem rápida para detecção da Covid-19 foi aberto em Salvador, nesta terça-feira (22). O novo local está instalado no Pronto Atendimento (PA) Maria Conceição Imbassahy, no bairro do Pau Miúdo. Na última sexta-feira (18), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já tinha disponibilizado um ponto de testagem na Upa Barris. O objetivo é ampliar a oferta de testes para detecção da doença em Salvador.

A tenda vai ofertar 200 exames por dia aos usuários que apresentarem sintomas para a doença e vai funcionar a partir das 08h, de segunda à sexta. A tenda na Upa Barris segue com os atendimentos com 300 testes por dia; até o momento, o ponto realizou mais de 1,2 mil exames com 688 positivados.

O procedimento é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o laudo sai em até 45 minutos. As pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico, que vai passar as recomendações sobre como se preservar no período de isolamento e outras orientações. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, será avaliada a necessidade de encaminhamento para UPA ou internamento hospitalar.

Além do novo ponto de testagem, o serviço também pode ser encontrado em mais de 40 postos de saúde espalhados pela cidade com cerca de 50 exames ofertados em cada unidade.

Veja a lista completa: