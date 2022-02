Covid-19: prefeitura abre 10 leitos semi-intensivos em unidade nos Barris

A prefeitura de Salvador abriu 10 leitos semi-intensivos exclusivos para covid-19 neste sábado (5). A Unidade de Suporte Ventilatório foi montada em uma tenda montada ao lado da UPA do Vale dos Barris.

"Estamos reabrindo a tenda ao lado da UPA dos Barris, porque identificamos que a longo da enfrentamento da variante ômicron, que pacientes que têm outras doenças e estão com covid, como AVC, problemas oncológicos e contraíram covid, elas precisam ficar em leitos de isolamento para depois seguir para o hospital para o devido tratamento", explicou o prefeito Bruno Reis, durante a entrega da estrutura.

A ampliação da oferta de leitos é para evitar um colapso do sistema de saúde. "Estamos ampliando nossa oferta de saúde, já são, ao todo, 158 leitos de enfermaria e 71 de UTI adulto e pediátrico que abrimos nos últimos 50 dias. Isso está permitindo que a gente consiga enfrentar a variante sem ter um colpaso do sistema de saúde", completou Bruno.

De acordo com a prefeitura, a estrutura possui ampla variedade de equipamentos médico hospitalares, mobiliários e insumos condizentes com a necessidade da assistência semelhante aos leitos de UTI. A medida ocorre um dia depois da abertura de mais 30 leitos pediátricos, no Hospital Martagão Gesteira, no Tororó, para tratamento dos casos provocados pelo coronavírus.

Medidas restritivas

O prefeito descartou suspender as aulas, como fez a cidade de Cruz das Almas. "Em hipótese alguma. O que sempre norteou as nossas decisões em relação às medidas de isolamento social era o risco de ter colapso no sistema de saúde. Estou fazendo esforço para abrir leitos para não ter que penalizar as crinças que já estão praticamente há 2 anos sem aulas. As crianças da rede municipal, principalmente, são muito pequenas, e o ensino remoto não é tão eficaz como nos ensinos médio e superior", explicou o prefeito.

O secretário municipal da Saúde (SMS), Léo Prates, disse que essa deve ser uma das últimas medidas adotadas, de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).