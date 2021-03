Covid-19: Salvador tem cerca de 5 mil pessoas vacinadas neste fim de semana

Salvador registrou mais de 4,7 mil pessoas vacinadas contra a covid-19 neste fim de semana. Foram contemplados idosos de 76 anos, fisioterapeutas autônomos e trabalhadores de saúde, que receberam a primeira dose do imunizante neste sábado (13). A imunização não ocorre neste domingo, retornando apenas na segunda-feira (15).

Com os vacinados do fim de semana, sobe para quase 184 mil o número de pessoas que ijá tomaram pelo menos uma dose do imunizanre na capital baiana. Desse total, mais de 71 mil já receberam as duas doses da vacina em Salvador.

“Apesar do quantitativo de doses repassadas pelo Ministério da Saúde ainda ser insuficientes para uma imunização mais robusta da população, conseguimos montar em Salvador um esquema de logística eficiente e organizado”, destacou Leo Prates.

Vale lembrar que mesmo quem já tomou as duas doses da vacina deve continuar usando máscara, higienizando as mãos e seguindo as medidas de isolamento. Isso porque o imunizante não impede a circulação do vírus - ou seja, mesmo protegida dos sintomas, uma pessoa que foi vacinada pode pegar a doença e transmití-la.