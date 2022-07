Covid-19: Só 0,7% das crianças de 3 a 5 anos são imunizadas em primeiro dia de vacinação

A expectativa pela vacina para as crianças de 3 a 5 anos era grande, mas isso não foi notado no primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para esse público. Dos 94 mil pequenos nessa faixa etária em Salvador, apenas 659 foram imunizados, o que equivale a 0,7%.

Os postos abriram às 8h e o movimento foi tranquilo, com a maior parte das unidades sem registro de filas. o todo, 200 crianças de 3 anos foram imunizadas, enquanto 249 de 4 anos receberam a dose, e 210 com 5 anos foram aos postos. Especialistas afirmam que a vacinação é indispensável, principalmente no cenário atual de crescimento no número de casos.

No Nordeste de Amaralina, os pacientes mirins formaram uma fila na Rua Avany Argolo e estavam entrando na Unidade de Saúde da Família Menino Joel em grupos de três. Enquanto aguardavam na porta da sala 04, onde acontecia aplicação do imunizante, muitos já não seguravam as lágrimas. A assistente social Jaqueline Carvalho, 43 anos, levou o pequeno Heitor, 3, o único da família que ainda não estava imunizado.

“Lá em casa são quatro pessoas, todas estão vacinadas. Estava ansiosa para que chegasse logo na idade dele. Fiquei sabendo ontem [domingo] que a vacinação para crianças estava liberada e, como moramos aqui perto, vim logo. A vacina é importante, vai proteger ele, e hoje [segunda-feira] é meu aniversário, então, esse foi um presente para mim também”, contou.

Heitor era a última pessoa que faltava ser vacinada na casa da assistente social Jaqueline Carvalho (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Do lado de fora, Heitor posou para fotos e os olhinhos não paravam à procura de novidades. Do lado de dentro, ficou tenso, buscou o colo da mãe e não conseguiu segurar o choro na hora da aplicação. No final, saiu da sala distribuindo simpatia e dando tchau para as enfermeiras. Já Lázaro dos Santos, 3, deixou o posto chorando e mal-humorado. A mãe dele, a faxineira Ana Cristina, 45, contou que voltaria à unidade mais tarde para vacinar o restante dos filhos.

“Estava ansiosa por esse momento. Tenho outros filhos de 14 anos, 11 anos e 7 anos que precisam tomar a 3ª dose. À tarde, vou com eles ao posto. É importante se proteger contra essa doença. Conversei com ele [Lázaro] em casa, ele sabia que estava vindo tomar vacina, mas criança é assim mesmo. O importante é que o calendário de vacina dele está todo em dia. Ele tomou todas as vacinas que precisa tomar”, contou orgulhosa.

Lázaro está com o cartão de vacinas atualizado (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Proteção

Salvador tem 37 postos de saúde disponíveis para a imunização das crianças, e o funcionamento é sempre das 8h às 16h, por ordem de chegada (confira a documentação exigida abaixo). A vacina utilizada nesse público é a única autorizada até então, a CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan, com 2ª dose aplicada após 28 dias.

A infectologista pediátrica e integrante da Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape), Anne Galastri, explicou a importância de imunizar essas crianças. “A covid-19 é uma doença de transmissão respiratória, que pode evoluir para casos graves e pode ser transmitida para outras pessoas. Com o retorno da chamada vida normal, com a retomada da rotina e de eventos, o vírus está em maior circulação e as pessoas ficam mais suscetíveis, portanto, a vacinação é indispensável para todos, em todas as idades”, afirmou.

Galastri é especialista em Vacinas e Medicina de Viagem, e garantiu que o imunizante é seguro e não há motivo para medo ou desconfiança por parte dos pais.

“A CoronaVac está em uso há meses no Chile e não foi visto risco para as crianças, pelo contrário, foi percebido que houve redução no número de casos, na quantidade de internamentos e de óbitos, então, os pais não têm o que temer. As crianças devem tomar todas as vacinas disponíveis na rede, não apenas para covid, mas para todas as doenças”.

A Sociedade Baiana de Pediatria também defende a aplicação, reforçando que a Pfizer também está em processo para ser aprovada para ser usada no público infantil. Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu o pedido da empresa responsável pelo imunizante para aplicação em pessoas a partir dos 5 anos e está analisando a papelada.

Sem medo

Galastri explicou que é importante conversar com os pequenos e que o recomendável é que a criança esteja acompanhada por uma pessoa da confiança dela quando for ao posto, para evitar que tenha medo.

Quem adotou a estratégia foi o garçom José Gustavo Pereira, 43. Ele disse que que conversou com a filha, Maria Eduarda, 4, e explicou o motivo da vacina. “Ela entendeu. Há uns dois meses ela ficou doente e triste, porque teve que faltar às aulas na escola. Ficamos ansiosos esperando a data da vacina. Disse para ela que assim que chegasse o momento, a gente iria logo no primeiro dia. Somos quatro pessoas em casa e apenas ela não tinha tomado a vacina. Foi tranquilo, ela chorou um pouco, mas é normal. Se a vacina fez bem para mim, vai fazer para todo mundo”, contou.

A vacinação de crianças com 3 anos ou mais foi autorizada pela Anvisa na semana passada. Por enquanto, apenas Salvador, Belém (PA), Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e o Distrito Federal deram início à imunização. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) informou que existem 613.753 crianças de 3 a 5 anos na Bahia, e que apenas o município de Salvador já iniciou a imunização para essa faixa etária.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da Bahia (Sinepe-BA) foi procurado para comentar a importância da vacinação dos pequenos estudantes. O diretor da categoria, Jorge Tadeu, informou que "as escolas estão incentivando os alunos e a comunidade a usar máscara e a se vacinar", e acrescentou que "se as autoridades de saúde indicam a vacinação das crianças, nós incentivaremos. Queremos a saúde para estarem bem para a convivência e aprendizagens".

Confira informações importantes: