Covid-19: testes positivos em jovens entre 20 e 29 anos crescem 180% em Feira

A quantidade de jovens na faixa-etária entre 20 e 29 anos que testou positivo para a Covid-19 em Feira de Santana passou de 26 para 73 casos, o que representa um crescimento de 180%. O período analisado foi entre 18 e 25 de maio. Já a faixa etária de 30 e 39 anos é a que apresenta maior número de contaminados, com 115 confirmações, isto contanto todo o universo de pessoas que contraíram a doença. O crescimento nessa faixa-etária foi de 30,7%.

O aumento é atribuído por autoridades epidemiológicas do município ao comportamento dos jovens, que se expõem aos vírus em festas privadas, encontros diversos com amigos ou disputas esportivas. Todas estas atividades estão proibidas em Feira de Santana, por decreto assinado pelo prefeito Colbert Martins Filho, que tem como objetivo evitar a formação de aglomeração, como meio de impedir a proliferação desta doença.

Outro argumento é que este segmento relaciona a idade à resistência à contaminação, por não estarem inseridos a grupos de risco, bem como acredita, erroneamente, que não desenvolverão a forma mais grave da doença. O comportamento pode resultar em problemas mais graves, visto que eles podem levar o vírus para familiares idosos que estão cumprindo o distanciamento social.

Os feirenses entre 20 e 49 anos são 73,6% dos contaminados pela Covid-19, parte importante da população mais apta a contribuir com a sua força de trabalho. Em termos relativos, 19,5% dos feirenses positivados para esta doença tem entre 20 e 29 anos, 37,7%, de 30 a 39 anos, e 22,4%, entre 40 e 49 anos. Os números são contabilizados até o dia 26.

Só serviços essenciais

Com o encerramento dos três dias de feriados antecipados, volta a vigorar, a partir desta quinta-feira, 28, o Decreto Municipal que estabelece como medida restritiva apenas o funcionamento de serviços considerados essenciais. O fechamento de todos os estabelecimentos comerciais continua válido entre o período de 21 de maio até 1º de junho.

O Decreto Municipal determina o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, desde shoppings centers, galerias, lojas de conveniência de postos de gasolina e afins, Feiraguay, Mercado de Arte Popular, Campo do Gado, bares e restaurantes.

Também ficam suspensos, até o dia 1º de junho o funcionamento de academias de ginástica, cinemas, teatros e demais casas de espetáculos e de eventos, parques infantis privados, centros esportivos de qualquer modalidade. E ainda permanecem fechados Parque do Saber, Teatros Municipais, Bibliotecas Municipais, Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira, assim como Projeto Arte de Viver, além de parques públicos.

A Ceasa e o Centro de Abastecimento funcionarão em regime de horário reduzido, das 4h às 14h. E mantém-se garantido o serviço de delivery ou take-awey (retirada no balcão), bem como mantém-se garantida a abertura das atividades comerciais consideradas como de natureza essenciais, como mercados, supermercados, hipermercados, açougues, frigoríficos, granjas, peixarias, lojas de hortifrutigranjeiros, feiras livres de produtos alimentícios e o Centro de Abastecimento.

Também funcionam os postos de combustíveis, revendedoras de gás, as farmácias, instituições bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas, lojas do setor da construção civil e sua cadeia produtiva, lojas de auto-peças, borracharias, oficinas mecânicas e demais estabelecimentos relacionados à manutenção de veículos automotores, serviços de transporte e logística, serviços de segurança privada, estabelecimentos de vendas de material de limpeza e equipamentos de proteção individual (EPIs) e produtos veterinários e agropecuários.

As empresas do setor de serviço, os profissionais liberais, as clínicas (humanas e veterinárias) e as indústrias mantêm-se abertas.

Além disso, fica prorrogada, até o dia 1º de junho, a suspensão de todas as atividades de classe de todas as unidades escolares integrantes da rede municipal de educação, bem como de todos os estabelecimentos da rede privada de ensino.

Números da covid-19 em Feira até 27 de maio:

Casos confirmados no dia: 30

Total de casos confirmados no município: 441

Casos ativos: 277

Pacientes recuperados no dia: 12

Total de recuperados no município: 155

Pacientes da Covid-19 hospitalizados no município: 10

Total de óbitos por Covid-19: 09

Total de casos notificados: 2.412

Total de casos descartados: 1.566

Aguardando resultado do exame: 341