Covid-19: vacinação é suspensa em Lauro de Freitas até quarta (7)

Com o esgotamento das doses da vacina contra a covid-19, o município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, suspendeu a imunização nesta segunda-feira (5).

De acordo com a prefeitura, a vacinação deverá ser retomada na quarta-feira (7), no entanto, com a aplicação apenas das segundas doses. Ainda não há previsão para o retorno da vacinação de primeira dose.

Lauro de Freitas deverá receber um novo lote de vacinas ainda nesta semana, o que permitiria a continuação da imunização de idosos com 64 anos ou mais e o prosseguimento da campanha contra o coronavírus.

Os pontos de drive-thru no município são na Praça de Portão, quadra da Escola 2 de Julho e Ginásio de Esportes do Aracuí.