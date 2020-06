Covid: como lidar com o medo da morte? Assista live nesta terça (16) no CORREIO

Com a pandemia do Coronavírus, vivemos assombrados com o risco da morte, tanto a nossa, como de entes queridos que fazem parte do grupo de risco. Com o avanço da transmissão, algumas pessoas de fato já precisam lidar com o luto, inclusive um luto mais sofrido, já que não podemos nos despedir efetivamente. Há enterros, como mostrou o repórter Alexandre Lyrio, na edição do #CorreioDeFimDeSemana , que duram apenas 2 minutos.

Para falar desse assunto a live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (16), às 18h, receberá a psicóloga Cláudia Cruz atua há cinco anos com Cuidados Paliativos e Atenção Domiciliar (Home Care) para explicar Como lidar com o medo da morte do novo coronavírus? A live acontece no Instagram do jornal CORREIO ( https://www.instagram.com/correio24horas ).

Atualmente, Cláudia é membro da equipe de Cuidados Paliativos da S.O.S. Vida. Possui especialização em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar, organização de ensino e consultoria focada no desenvolvimento e capacitação desta especialidade. Também possui especialização em Teoria da Clínica Psicanalítica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), atuando com Psicologia Clínica.

Edição especial

Na quarta-feira (17), às 17h, acontecerá uma edição especial da live Saúde & Bem-Estar para falar da saúde da pele. O entrevistado será o médico Fred Nicácio. Ele é especialista em dermatologia cirúrgica, clínica e estética

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.