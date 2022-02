Covid em queda: medidas restritivas podem ser flexibilizadas em março na Bahia

Com a estabilidade indícios de queda dos números da covid-19 na Bahia, o governador Rui Costa afirmou que o estado pode começar a ter flexibilização das medidas restritivas. No entanto, isso só deve acontecer a partir de março.

"Por enquanto, nós não felixibilizaremos para nenhum evento, seja festivo ou esportivo. O que nós podemos fazer, se os números continuarem caindo, a partir dos primeiros dias de março, anunciar o retorno lento da flexibilização das medidas, mas ocorrerão na medida da queda da doença", explicou o governador, nesta quinta-feira (17).

Segundo Rui, a capacidade dos eventos pode ser ampliada progressivamente no estado. Atualmente, só são permitidos eventos com público de até 1.500 pessoas, em espaços fechados, nos quais sejam possível fiscalizar as medidas sanitárias. "Se hoje é 1.500, se os números continuarem caindo, podemos voltar a 3 mil, depois a 5 mil", explicou.

Entrega de viaturas

As falas do governador aconteceram durante uma solenidade de comemoração dos 197 anos da Polícia Militar da Bahia (PMBA) na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador. Na ocasião, foram entregues 150 motocicletas e 27 viaturas para a corporação.

Como parte das comemorações, policiais militares receberam também medalhas por tempo de serviço prestado à comunidade baiana e haverá entrega de títulos de Amigo da PM a personalidades civis.