Covid: taxa de ocupação de leitos de UTI do Hospital Espanhol tem alta e chega a 75%

A taxa de ocupação de leitos de UTI do Hospital Espanhol teve aumento, chegando a 75% dos 40 disponíveis, informou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta quinta-feira (17). A secretaria vai avaliar e pode ampliar a quantidade de leitos para 80.

O hospital, que é referência para tratamento da covid-19 na Bahia, tem 30 dos 40 leitos de UTI ocupados, segundo balanço da manhã de hoje.

Já dos 40 leitos de enfermaria, 23 estão ocupados, o que dá uma taxa de 57,5%.

De acordo com a unidade, 60% dos pacientes internados são pessoas com mais de 60 anos.

A recomendação nesse momento é para que as pessoas completem o esquema vacinal, façam teste caso apresentem sintomas, se isolem em caso de confirmação da doença e usem máscaras em unidades de saúde.

No último boletim da Sesab sobre a covid, desta segunda (14), a pasta informou que foram registrados 1.012 novos casos da doença no estado na semana epidemiológica de 5 a 12 de novembro, com uma média de 833 casos ativos e 5 óbitos confirmados.