CowParade: todas as vaquinhas agora estão juntas num só lugar

Após marcarem presença em diferentes espaços de Salvador, as vaquinhas do CowParade Brasil, maior evento de arte urbana do mundo, estão reunidas numa única exposição no Shopping da Bahia. Elas ficarão expostas nos corredores do shopping até o dia 20 de novembro.

Quem for ao centro de compras – que é o patrocinador local da iniciativa –, poderá conferir todas as 60 esculturas que estiveram à mostra em pontos turísticos, praças, parques, estações de metrô, aeroporto, entre outros espaços.

Durante a mostra oficial, o shopping hospedou duas vaquinhas: uma assinada pela artista Alessandra Menezes, com o tema O que é que a Bahia tem? e outra pintada por Pedrinho da Rocha, com o mote Cowpoeira. E disponibilizou duas em outros dois pontos da cidade. Uma na estação da Lapa, com o tema Minossa e assinatura de Miranda Studio. Outra na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, trazendo o conceito Sob o Sol de Salvador, de Menelaw Sete.

As 60 vaquinhas estão espalhadas pelos corredores do centro comercial (Foto: Divulgação)

As vaquinhas pintadas por artistas baianos serão posteriormente leiloadas, com o valor arrecadado doado para instituições beneficentes e projetos sociais. A CowParade acontece há mais de 20 anos ao redor do mundo e, no Brasil, chega esse ano à sua 13ª edição, tendo passado por diferentes cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Belém do Pará. O objetivo é colorir as cidades, valorizar a cultura regional e democratizar o acesso à arte. Salvador está recebendo a exposição pela primeira vez em 2019.