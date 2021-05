Cozinheira que saiu andando após explosão de gás morre 10 dias depois

A cozinheira Maria do Socorro Teodoro da Conceição, 43 anos, vítima de uma explosão causada por vazamento de gás em Belém, morreu na terça-feira (18), depois de 10 dias internada por conta dos ferimentos. Na época do acidente, as imagens da explosão viralizaram - a cozinheira chegou a sair caminhando após ser ferida.

Na época, Maria do Socorro foi internada em estado grave no Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência, em Ananindeua, com 77% do corpo queimado. O hospital na cidade paraense é considerado referência para atendimento de queimados na região.

Imagens de câmeras de segurança da lanchonete mostra o momento da explosão que deixou uma mulher com mais de 70% do corpo queimado, em Belém. Ela é cozinheira do local. Outras três pessoas ficaram feridas. #BreakingNews pic.twitter.com/2SogJWSvYg — JL2 - TV Liberal (@JL2edicao) May 8, 2021

A sobrevivência da cozinheira foi considerada um caso raro, porque explosões do tipo em locais fechados costumam resultar em morte imediata. Geralmente, a vítima desmaia por conta da inalação da fumaça ou por ser atingida por destroços. "Nesses casos de explosão em local fechado, o risco de morte é muito alto. Em um primeiro momento pelas queimaduras internas, nas vias aéreas, assim como na superfície corpórea, dependendo da extensão da área atingida", disse ao Uol a coordenadora de enfermagem do setor de queimados do hospital, Nellyane Ferro.

A cozinheira conseguiu sair para pedir socorro e ainda resistiu 10 dias, mas a gravidade do caso foi evoluindo, lamentou a enfermeira. Maria do Socorro deixou marido e quatro filhos.

A explosão aconteceu em uma lanchonete no Terminal Rodoviário de Belém. Não há registros de outros feridos.