Cozinheiro é suspeito de matar empresário e filho no Rio Grande do Sul

Um cozinheiro é suspeito de matar pai e filho na noite da terça-feira (28) em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O empresário Nelson Joel de Oliveira Ferreira, 61 anos, e o filho, Anderson Guedes Ferreira, de 36, foram mortos a tiros.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito trabalhava como cozinheiro na empresa da família e fugiu depois do crime. Ele não teve o nome divulgado.

"De forma preliminar, temos que as mortes tenham acontecido porque o empresário, supostamente, teria sido ríspido com a esposa de Nelson, que também trabalhava para a família", disse a delegada Sandra Guaglioanoni ao Uol.

A empresa de vans e ônibus fica na região do Polo Petroqímico em Triunfo. O cozinheiro teria ido tirar satisfação com o dono depois que a esposa se queixou do tratamento.

Na briga, ele sacou uma arma e atirou contra o pai e o filho, segundo a polícia. Ambos foram socorridos, mas morreram.

O cozinheiro usava uma tornozeleira eletrônica que se rompeu durante a fuga. Ele está sendo procurado.