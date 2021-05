CPF na nota? Usuários cadastrados vão participar de sorteio de R$ 1 milhão

CPF na nota? Na dúvida, se cadastre e responda sim. Os participantes da Nota Premiada Bahia que colocarem seus dados nas notas fiscais até a proxima segunda (31) concorrerão a R$ 1 milhão, em sorteio.

A campanha de cidadania fiscal é do Governo do Estado. O sorteio será realizado no dia 30 de junho e terá um único ganhador. Concorrem neste sorteio especial os bilhetes de compras realizadas com o CPF na nota fiscal entre 1⁰ de março de 2019 e 31 de maio de 2021.

Quem ainda não está cadastrado pode participar. Basta acessar o site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, fazer um cadastro e pedir para colocar o CPF na nota sempre que fizer compras.

Além desse sorteio milionário especial, a Nota Premiada realiza sorteios regulares. O de junho será realizado no dia 17, contemplando 91 participantes com um prêmio de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil. Neste caso, concorrem apenas as notas registradas neste mês de maio.

Os resultados dos sorteios regular e especial serão publicados no site da Nota Premiada Bahia, em "Sorteios" => "Relação de Ganhadores", e nas redes sociais da Sefaz-Ba: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazba no Twitter.

Solidariedade

No ato do cadastro, o participante pode escolher até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade para compartilhar as suas notas eletrônicas. Uma instituição deve ser da área social, e outra da área de saúde.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 597 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 1.587 pessoas, das quais 1.013 moram na capital, 573 no interior e uma fora do estado.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje totalizam 527. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 37,8 milhões para estas entidades. Novo repasse deve acontecer nos próximos dias, elevando esta cifra para R$ 40,8 milhões.