CPI da Coelba: empresa recua de reunião com deputados

Uma reunião fechada articulada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), prevista para esta quarta-feira (10), foi cancelada pela empresa. O encontro seria para que ela prestasse esclarecimentos aos deputados estaduais. Para o deputado Tum (PSC), autor do requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Coelba, esse recuo foi uma vitória.

Ele acredita que o encontro era precipitado e visava esvaziar a CPI, que tem ganho apoio dos baianos. “Mesmo com a Coelba exercendo forte pressão sobre os deputados e com as dezenas de ligações que tenho recebido diariamente de pessoas contrárias à investigação, essa pauta tem tomado conta do noticiário baiano e o apoio popular é visível”, destaca o parlamentar.

O requerimento para abertura da CPI da Coelba foi apoiado por 39 deputados de diferentes partidos, 18 a mais que o mínimo necessário. Nesta terça-feira (9), foi publicado no diário oficial da Assembleia Legislativa da Bahia o pedido, que vai percorrer o rito interno da casa, para, assim, ser instalada a comissão.

Nas justificativas para abertura da CPI, está a pouca transparência na composição dos preços cobrados aos baianos, além dos prazos e custos nas solicitações de ligação, falta de um plano de expansão da rede, o que tem inviabilizado novas ligações elétricas do programa Luz para Todos e a implantação de grandes empreendimentos.

Nos primeiros quatro meses de 2021, a Coelba registrou lucro líquido de 10 bilhões de reais. No entanto, a companhia segue mal avaliada no ranking de reclamações do Procon e é mal avaliada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).