CPI da Covid aprova depoimentos de nove governadores

A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (26) os requerimentos para a convocação de nove governadores, além do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. Ambos estarão de volta à comissão para um segundo depoimento aos senadores.

Também foram convocados nomes como o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) e pessoas ligadas ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Confira abaixo a lista completa dos nomes convocados à CPI da Covid.

Wilson Lima (PSC), governador do Amazonas

Helder Barbalho (MDB), governador do Pará

Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal

Mauro Carlesse (PSL), governador do Tocantins

Carlos Moisés (PSL), governador de Santa Catarina

Waldez Góes (PDT), governador do Amapá

Wellington Dias (PT), governador do Piauí

Marcos Rocha (PSL), governador de Rondônia

Antônio Denarium (sem partido), governador de Roraima

Daniela Reinehr (sem partido), vice-governadora de Santa Catarina

Wilson Witzel (PSC), ex-governador do Rio de Janeiro

Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde)

Marcelo Queiroga (Ministro da Saúde)

Arthur Weintraub (ex-assessor da Presidência da República)

Filipe Martins (ex-assessor da Presidência da República)

Carlos Wizard (empresário)

Paulo Baraúna (empresário)

Luana Araújo (ex-secretária do Ministério da Saúde)