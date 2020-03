CRA-BA abre novo concurso para 39 vagas

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA) abriu concurso público com 39 vagas (7 efetivas e 32 cadastro reserva) para os cargos de nível superior de administrador, administrador-fiscal e tecnólogo em recursos humanos. Todas as vagas são para Salvador. A remuneração inicial varia de R$ 3.044,90 a R$ 4.476,01. Os aprovados terão direito ainda vale-refeição e/ou vale-alimentação, no valor de R$ 38 por cada dia útil trabalhado; assistência médica, com coparticipação financeira dos empregados; plano de cargos e salários e vale-transporte. A inscrição, com taxa de R$ 42, pode ser feita até o dia 7 de abril, no site do Instituto Quadrix: http://www.quadrix.org.br

Prova objetiva em abril

De acordo com o edital, a prova objetiva terá 120 questões sobre conhecimentos básicos, complementares e específicos, e deverá ser aplicada na data provável de 26 de abril, no turno da tarde, com duração de 3 horas e 30 minutos. Os candidatos aprovados e com maior classificação na prova objetiva serão convocados para a entrega a avaliação de títulos em data posterior. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

Uninassau

A Uninassau Salvador está com vagas abertas para consultor comercial, coordenador de cursos presenciais, auxiliar de biblioteca, agente de portaria e psicólogo. Interessados deverão encaminhar os currículos para o e-mail: rh.pituba@gmail.com