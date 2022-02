Crack, maconha e pó: carro lotado de drogas é apreendido em Porto Seguro

Mais de 200 porções de drogas foram apreendidas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em um veículo, no município de Porto Seguro, na noite de terça-feira (22).

Uma guarnição fazia rondas no bairro Casas Novas quando avistou dois homens em um veículo modelo Ford Ka parado. As equipes se aproximaram e, durante a abordagem, encontraram com eles 213 porções de maconha, 60 pedras de crack, 20 pinos de cocaína, quatro tabletes de maconha e duas balanças.