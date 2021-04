Cratera aberta pela chuva na Linha Verde deixa trecho parcialmente interditado

Quem quiser deixar Salvador em direção ao norte do estado pela BA-099 pode ter que repensar o percurso porque a viagem por lá promete ser longa, pelo menos, até este sábado (24). Isso porque, de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a via, o trecho em que uma cratera se abriu, por volta de 1h30 dessa sexta-feira (23), na região de Entre Rios, segue parcialmente interditado e está funcionando em sistema pare e siga, permitindo que apenas veículos leves transitem em uma das faixas da via.

Apesar do grande estrago, nenhum veículo passava pelo trecho na hora em que a cratera se abriu e não houve nenhum acidente por conta dela. No entanto, por precaução, agentes da CLN e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ainda estão no trecho e orientam o tráfego. De acordo com a concessionária, uma nova análise técnica será feita na manhã deste sábado (24) para traçar a melhor estratégia de manutenção e o tempo em que o local deve permanecer interditado.

Chuva na região

Como a CLN informou, o que causou a abertura da cratera foram as fortes chuvas que tomaram a região de Entre Rios durante esta madrugada. Moradores disseram que a cidade tem registrado chuvas fortes desde terça-feira (20).

Ana Carla Nascimento, 35 anos, psicóloga que mora em Entre Rios, afirma que a chuva não tem dado trégua e os efeitos delas podem ser percebidos também na cidade. "Tem muita chuva desde terça-feira. Desde lá, tá muito pesado. Chuva, relâmpago, trovão. Ontem, choveu o dia inteiro, com constância e não parou mais. Só melhorou agora a tarde. Inclusive, alagou algumas ruas e casas foram invadidas pelas águas de um rio que transbordou", contou.

A autônoma Carol Souza, 33, afirma que esses estragos são comuns em época de chuva e que outra via da cidade já tinha uma cratera. No entanto, para ela, a ocorrência na BA-099 só provou que a precipitação dos últimos dias está fora do comum. "Toda vez que chove acontece alguma coisa. Essa semana está chovendo demais. Antes, já tinha um buraco na estrada de Araçás por conta da chuva também. Mas, na Linha Verde, é a primeira vez que a gente ouve falar, o que mostra que o negócio não tá fácil, né?!", afirmou.

Recomendações da CLN

Por conta dos riscos de uma via que ainda precisa passar por nova avaliação, a concessionária divulgou uma série de recomendações para os motoristas que pretendem passar pela região. A primeira delas é a orientação para que os motoristas redobrem no momento em que estiverem passando pela área para evitar um acidente, respeitando a sinalização das placas e reduzindo a velocidade no trecho.

A concessionária também fez questão de reforçar os avisos para veículos pesados, que não podem circular pelo local. "Veículos pesados devem realizar desvios sinalizados pela PRE. Aqueles que seguem no sentido Aracaju podem acessar a BA-512, na altura do km32 da BA-099, e, em seguida, utilizar a BA-093, tendo acesso à BR-101 ao final da rodovia estadual, até o estado de Sergipe", escreve.

Os motoristas que estiverem na estrada a caminho de Salvador vão precisar desviar pela BA-233, que fica no KM 153 da BA-099, na altura de Conde-BA, pegar a saída na BR-101, no município de Esplanada e pegar a BA-093 no sentido Simões Filho, para chegar à capital e em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

*Sob supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo.