Cratera de Ondina precisará de uma semana para ser fechada

A Superintendência de Obras Públicas (Sucop) informou nesta quinta-feira (06) que fechará a cratera que abriu nas primeiras horas de hoje no canteiro central da Avenida Adhemar de Barros, próximo ao monumento As Meninas do Brasil, em Ondina.

A Sucop informou que o buraco não tem relação com a obra de requalificação que a Prefeitura realiza na orla do bairro. A autarquia já está providenciando a solução do problema.

"A cratera foi provocada pela fuga de material decorrente do rompimento da rede de drenagem e de esgoto. Uma equipe da Secretaria de Manutenção (Seman) está no local para fazer a retirada de um coqueiro que caiu no canteiro em decorrência do surgimento do buraco. O trânsito não foi afetado", destacou a Prefeitura, em nota.

A Prefeitura informou que a previsão para a conclusão de todo o reparo, que envolve a recomposição a rede de drenagem, novo aterro e plantação de gramado, é de uma semana, variando de acordo com as condições climáticas.

Técnicos da Embasa foram ao local por volta das 8h. Em nota, a Embasa informou que a abertura do buraco não tem relação com as redes operadas pela empresa pois se trata de uma tubulação da rede de drenagem pluvial, cuja manutenção é de responsabilidade da Prefeitura.