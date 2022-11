CRB x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia está muito perto de retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o CRB neste domingo (6), em uma partida que decidirá o acesso. Com 59 pontos e na 3ª colocação, o tricolor precisa de pelo menos um empate em Maceió, pela 38ª rodada da Série B, para confirmar a vaga na elite sem depender de outros resultados. Já o CRB ocupa a 10ª posição e não tem chances de subir, nem de cair para a Série C. Confira informações sobre o jogo decisivo.

Transmissão:

CRB x Bahia terá transmissão ao vivo da TV Bahia, afiliada da Globo, na TV aberta; e do Premiere, no pay per view. A partida começa às 18h30, no estádio Rei Pelé.

Prováveis escalações:

CRB: Vitor Caetano, Reginaldo, Wellington Carvalho, Matheus Mega e Guilherme Lopes; Yago, Juninho Valoura e Bruninho; Maycon Douglas, Gabriel Conceição e Emerson Negueba.

Bahia: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Davó e Jacaré.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Thiago Americano (SC). Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, estará no comando do VAR.