Cremeb reforça importância da vacinação contra covid para adultos e crianças

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) reitera que a vacinação contra a Covid-19 é um fundamental componente no combate ao SARS-Cov-2, ratificando o papel histórico das vacinas na erradicação de diversas doenças. A vacinação sistemática tem dado provas concretas na redução da morbi-mortalidade e de complicações nos já imunizados.

Em nota, o Cremeb reafirma que o médico tem a autonomia e a responsabilidade de propor e prescrever tratamentos que sejam seguros e que tenham respaldo nas melhores evidências científicas, sempre em consonância com o consentimento do paciente. "Nesse sentido faz-se necessário ratificar que é vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa", informa.

O Conselho ressalta ainda ainda que não é ocioso lembrar que todas essas obrigações e responsabilidades estão previstas no Código de Ética Médica e/ou resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Cremeb e de que a responsabilidade do médico é pessoal e intransferível.