Cremes faciais com mensagens de apoio serão doados a profissionais do Couto Maia

A La Roche-Posay entrou na campanha para ajudar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. A marca, da L’Oréal Brasil, irá doar 14 mil unidades do creme multirreparador Cicaplast Baume B5, sendo 1.032 destinadas à Bahia, para o Hospital Couto Maia. A ideia é ajudar a reparar a pele desses trabalhadores e diminuir os efeitos do uso excessivo de máscaras, luvas e álcool em gel.

Intitulada Você Doa carinho, La Roche-Posay Doa Cuidado, a campanha terá ainda mensagens a esses trabalhadores. Por meio de uma página criada no site do Dermaclub, qualquer pessoa pode escrever e mandar um recado de apoio e agradecimento aos profissionais da saúde. Para isso, basta se cadastrar no site e enviar sua mensagem até o dia 30 de julho. A La Roche-Posay irá imprimi-la na embalagem dos cremes reparadores que serão doados. Não haverá custo algum para o consumidor.

Além do Hospital Couto Maia, as doações serão destinadas a outras 14 unidades de saúde públicas do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Pará e Maranhão, a partir de 1º de agosto.

A marca ainda disponibilizará atendimento psicológico e emocional aos profissionais desses hospitais, através de uma central de acolhimento pelo telefone. Será uma central receptiva 0800, disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana.

No início da pandemia, a La Roche-Posay já havia doado 6 mil produtos para diversos hospitais públicos, totalizando, agora, a entrega de 20 mil unidades.

