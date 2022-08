Cria do Figueirense, Dalton vai reencontrar o ex-clube com o Vitória

Ele está vivendo um dos melhores momentos da carreira e vai reencontrar o clube onde tudo começou. Revelado pelo Figueirense, o goleiro Dalton vai defender o Vitória contra o time que deu a ele as primeiras oportunidades. O jogo válido pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro será disputado no domingo (28), às 17h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

"Eu penso que a gente tem que trazer para a memória coisas boas. Vivi momentos bons no Figueirense. Um dos mais marcantes foi a final do Catarinense, em 2019, quando fomos campeões e os meus pais estavam no estádio. Eles estarão no estádio domingo também", contou o arqueiro de 35 anos, que nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina.

"Sou muito grato ao Figueirense por ter aberto as portas, mas hoje eu represento o Vitória", frisou Dalton. "É um momento marcante, feliz. Meus pais irão reviver sentimento de ver o filho em campo. Muito bom para mim e para eles também. Ter eles lá vai ser magnífico", completou.

Na fase classificatória da Série C, o Vitória enfrentou o Figueirense no Barradão. O Leão venceu o jogo por 2x0, na 13ª rodada. Na ocasião, Dalton era opção no banco de reservas e Lucas Arcanjo o titular da posição. Ele assumiu o gol na partida seguinte, quando o companheiro de posição lesionou o ombro e precisou passar por cirurgia.

A proximidade do reencontro com o Figueirense, dessa vez em Florianópolis, mexeu com as recordações do goleiro, que revelou já ter pensado em desistir do futebol.

"É muito sentimento. Se eu estou aqui hoje é por causa do meu pai. Ele foi peça fundamental na minha escolha e de permanecer no Vitória. Com 18 anos, disse que meu desejo não era continuar mais. Quem me sustentava era ele e eu entendia que poderia voltar para casa, trabalhar, fazer faculdade. Se eu estou aqui é por causa deles, meu pai e minha mãe. O meu sentimento é gratidão, amor eterno. Tudo que faço é por eles", disse, emocionado.

Não desistiu e se tornou um dos heróis do Vitória na estreia do quadrangular. Rodrigão marcou o gol do triunfo por 1x0 contra o Paysandu, mas antes Dalton fez uma grande defesa e evitou que Darnlei abrisse o placar no Barradão.

"A sensação é como se a gente tivesse feito gol. A gente enfrentar atacante cara a cara é a sensação de quando um atacante ou alguém do time faz um gol. É muito gratificante. Todo profissional que trabalha quer fazer o melhor e quando consegue ter êxito é muito satisfatório", comentou Dalton, lembrando do lance.

O desempenho do goleiro ajudou a manter a boa estatística do Vitória, que tem a defesa menos vazada entre os times que avançaram à segunda fase da Série C. Foram 15 gols sofridos em 20 partidas.

Em nove jogos, o Leão não deixou o adversário encontrar a rede nenhuma vez. Manaus, Aparecidense, Confiança, Campinense, Altos, Figueirense, Ferroviário e Paysandu, nos dois jogos, não conseguiram furar o bloqueio rubro-negro.

Dalton sofreu quatro gols em seis jogos. Está invicto e quer continuar assim. "Sem dúvida é um dos melhores momentos da minha carreira. Não vou dizer que é o auge porque estamos sempre crescendo e querendo evoluir. É um momento gratificante e agradeço a Deus. Agradeço a oportunidade. É um momento importante que faz a gente crescer, pensar em evoluir. Estou com 35 anos e penso em evoluir todo dia. Eu quero crescer e sou movido a desafios. É um momento importante, maravilhoso, mas não podemos parar".

Ele está se sentindo tão bem que admitiu querer renovar contrato com o Vitória, mas avisou que o acesso é a prioridade do momento. "Meu contrato é até o final da Série C. Não acho que seja o momento de pensar ou falar sobre renovação. O momento é de buscar acesso. Caso aconteça, vou ficar feliz, desejo do meu coração, mas não é o momento agora. A prioridade é o Vitória", destacou. O campeonato termina no dia 8 de outubro.