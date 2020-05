Criador de Black Mirror diz que mundo está muito sombrio para nova temporada

Fãs de Black Mirror, não esperem ver a sexta temporada tão cedo - isso vai demorar bastante tempo para acontecer. E o motivo é justamente a pandemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 3,5 milhões de pessoas infectadas e mais de 260 mil mortos ao redor do planeta. Para o criador da série, Charlie Brooker, as pessoas não precisam ver, neste momento, uma ficção científica recheada de temas obscuros.

"O mundo provavelmente não tem apetite por histórias sobre uma sociedade desmoronando no momento", disse o roteirista, em entrevista ao Radio Times. "Não tenho certeza se o público poderá aguentar mais uma temporada no momento".

Segundo Brooker, não está sendo feito qualquer tipo de trabalho em um novo episódio da série. "Eu estou me mantendo ocupado, mas não sei o que posso revelar sobre o que estou fazendo ou deixando de fazer. No momento, eu acho que as pessoas não estão com estômago para mais histórias de Black Mirror".

A quinta temporada da série foi lançada na Netflix em 2019, com apenas três episódios - incluindo um com a participação da cantora e atriz Miley Cyrus.