Criador de Katylene, humorista Daniel Carvalho morre aos 32 anos

Morreu na noite desta sexta-feira (8) o apresentador e influencer Daniel Carvalho, aos 32 anos. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o final do ano passado para tratar de problema renais. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Daniel se tornou um fenômeno na internet quando criou sua principal personagem, Katylene, no fim dos anos 2000. No humor, ele usada sarcasmo e ironia para imitar o mundo dos famosos e nunca deixava de lado outros assuntos de apelo popular.

Em 2010 ele chegou a atuar como VJ da MTV e, em 2012, foi contratado pela Band, onde integrou a equipe do programa Muito Mais, de Adriane Galisteu.

Em suas redes sociais, a apresentadora lamentou a morte precoce de Daniel.

“Meu deus que tristeza. @danielcarvalho Descanse em paz… #ripdanielcarvalho”, escreveu a apresentadora ao postar uma foto ao lado de Daniel e de Gominho.