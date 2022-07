Criador dos orixás do Dique, Tatti Moreno morre aos 77 anos

Morreu, na tarde desta quarta-feira (13), o artista plástico baiano Octavio de Castro Moreno Filho, conhecido como Tatti Moreno. O escultor tinha 77 anos e faleceu às 17h, em sua casa, na capital baiana. A informação foi confirmada ao CORREIO pela esposa do artista, Gisele Fraga. A causa da morte não foi divulgada.

O velório será nesta quinta-feira (14) no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Tatti deixa esposa e três filhos.

Tatti é o escultor dos orixás do Dique do Tororó, que está no local desde 1998, cartão postal da capital baiana. Também há obras do artista no Jardim dos Namorados, em Salvador, no Lago Paranoá, em Brasília, e nos jardins da Estação Tucuruvi do Metrô de São Paulo.

Conhecido pela temática do candomblé, Tatti foi aluno de Mário Cravo Jr. num curso livre na Escola de Belas Artes da Ufba, em 1968. Em 1970, já estava fazendo a sua primeira exposição em Salvador. De lá para cá, levou sua arte para várias capitais brasileiras e participou de mostras em países como França, Portugal e Holanda.

Obras

Além dos 12 orixás no Dique, as esculturas de Mãe Stella e de Oxóssi, instaladas em 2019 na Avenida Mãe Stella de Oxóssi, também são de autoria do artista plástico.

Elas são feitas à base de resina de poliéster e fibra de vidro. A obra completa tem 8,5 metros de altura, incluindo uma base de concreto de dois metros. A estátua de Mãe Stella tem tamanho real e, somada ao trono onde está sentada, chega a mais dois metros de altura. Já Oxóssi, que também está em cima da base, tem 6,5 metros.

Na época, Tatti Moreno disse que, inicialmente, ficou surpreso ao saber que teria a missão de retratar mãe Stella por meio de sua arte. "Uma emoção, uma nostalgia, vários sentimentos misturados. Estou muito feliz de ter realizado essa homenagem", disse ele, que terminou as estátuas três meses após a encomenda da prefeitura.