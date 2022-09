Criança atira na cabeça do irmão após encontrar coleção de armas do pai

Uma criança de 3 anos achou a coleção de armas do pai e, acidentalmente, atirou na cabeça do irmão gêmeo, nesta quinta-feira (22). O caso aconteceu na zona norte de Macapá, capital do Amapá.

Segundo o G1, a Polícia Militar informou que o pai dos gêmeos guardava a arma com outras pistolas em um cofre na casa da família e tinha aberto porque iria se deslocar ao clube de tiro da cidade. Um dos meninos entrou no cômodo, viu o cofre aberto e pegou a arma, atirando logo em seguida acidentalmente na cabeça do irmão.

O 2ª Batalhão da Polícia Militar encaminhou a criança para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, logo depois, transferida para o Hospital de Emergência (HE). O menino, que está entubado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Emergência (HE) de Macapá, está com o estado de saúde considerado grave. A arma foi entregue à equipe da Polícia Civil e o pai prestará depoimento.