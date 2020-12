Criança baiana encanta Caetano Veloso e garante música na Live de Natal

A baianinha Lilica Rocha, 6 anos, caiu no gosto de Caetano Veloso nesta quarta-feira (16), em vídeo publicado no Instagram do artista, sobre os pedidos de músicas para compor o repertório da Live de Natal, que Caetano realiza neste sábado (19).

Caetano ficou surpreso ao ver a pequena tocando Tigresa. "'Peraí', essa é uma maravilha. A menina, não é que ela tá pedindo, é que o número dela é melhor que a minha live inteira", disse o cantor surpreso com o talento da pequena.

Lilica cantou a música Tigresa em um vídeo assistido por Caetano Veloso (Foto: Reprodução)

Em outra transmissão, dessa vez no Instagram da produtora e empresária Paula Lavigne, o baiano de Santo Amaro revelou que só cantaria a canção Tigresa se descobrisse o nome da criança. "Uma menina como essa mais do que influencia. É uma sensação de coisa muito boa assim, do futuro, da gente", disse Caetano.

Caetano surpreso com o talento da baiana de 6 anos (Foto: Reprodução)

O pai de Lilica, o ator e músico Leo Rocha, 36, comemorou a seleção da música graças a esse pedido especial da filha. "Foi uma alegria enorme saber que o vídeo de Lilica encantou Caetano, ele que é um dos grandes nomes da música brasileira. Primeiro, porque ela escuta Gil e Caetano desde a barriga. Segundo, porque esse momento garantiu Tigresa, uma música que ela gosta muito, na Live de Natal", falou.

Já Lilica transbordou de alegria com o reconhecimento do ídolo. "A minha vontade foi de gritar de felicidade. Porque Caetano Veloso só ia cantar a música Tigresa por minha causa. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo e no dia 19 eu vou assistir a live", garantiu.

Confira o vídeo de Lilica cantando Tigresa clicando aqui. E aqui e aqui, você assiste a reação de Caetano Veloso.