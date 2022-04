Criança de 10 anos morre com tiro na cabeça após disparo acidental no sul da Bahia

Um menino de 10 anos morreu, no domingo (3), após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo no povoado de Santa Maria Eterna, em Belmonte, cidade do sul da Bahia. A criança estava com o irmão mais velho, limpando o quintal de casa, quando o acidente ocorreu.

De acordo a TV Santa Cruz, Pedro Jorge do Vale Nascimento foi atingido na cabeça por uma espingarda, morrendo no local.

Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) acionou uma guarnição do 8º BPM, por volta das 9h40, para averiguar a informação de que um menino teria sido vítima de disparo acidental ao manusear uma arma de fabricação caseira. No local, os policiais encontraram a criança atingida e solicitaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

O caso foi registrado na 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis. Segundo a Polícia Civil, a vítima e o irmão estavam limpando o quintal, quando a mãe ouviu um disparo.

As equipes apreenderam duas armas de fabricação caseira no local e encaminharam para perícia. A apuração está em andamento.