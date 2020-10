Criança de 11 anos é estuprada e assassinada pelo tio em Petrolina

Uma criança de 11 anos foi estuprada e morta em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A menina havia desaparecido no último domingo (11), mas seu corpo só foi encontrado na tarde dessa segunda-feira (12) em um matagal nas imediações da Transnordestina. O suspeito é irmão do padrasto da garota, identificada como Mariana de Souza Santos. Após buscas realizadas pela Polícia Militar (PM), ele foi encontrado e confessou os crimes de estupro e homicídio.

De acordo com o delegado Gabriel Sapucaia, responsável pelo caso, o homem confessou que saiu com a menina de casa e a estuprou em um matagal nas proximidades do Residencial Bernardino, no bairro de Topázio. Ele havia premeditado o crime e se aproveitou do fato de ser tio da vítima para sair com ela de casa. "O autuado foi preso em flagrante delito pelos crimes de estupro e de homicídio em suas formas qualificadas. Ele será apresentado hoje em audiência de custódia", relata o delegado.

Mariana foi morta por esganadura. Depois de ser encontrado, o homem foi levado para a delegacia de Petrolina, onde permanece aguardando a audiência de custódia. Ele responderá por estupro de vulnerável e homicídio triplamente qualificado. O enterro da vítima está previsto para esta terça-feira (13).