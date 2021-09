Criança de 11 anos que era mantida em cárcere pelo pai é resgatada na Bahia

Um garoto de 11 anos que era mantido em cárcere privado pelo pai foi resgatado no sábado (25), depois que a Polícia Militar recebeu a denúncia sobre a situação, que acontecia na cidade de Inhambupe.

Equipes da 4ª companhia do Batalhão da PM (Alagoinhas) foram até a casa depois da informação de que o garoto era impedido de sair.

Segundo o comandante do 4° BPM, major Antônio Roque Ávila, a criança foi encontrada com marcas de violência no corpo. "O garoto falou que o pai amarrava ele para que não pudesse sair", diz.

Na casa, os policiais encontraram quatro botijões de gás, um revólver calibre 32 e uma espingarda de fabricação artesanal. Informações iniciais dão conta de que o agressor comercializava gás de cozinha, de forma ilegal.

No momento que as equipes se aproximavam da casa, o pai do menino conseguiu fugir. Durante as buscas, os policiais encontraram um veículo abandonado, em uma mata. "Acreditamos que ele trocou de carro. Estamos entrando em contato com familiares para localizarmos", diz o major.

Ele não foi localizado e nem preso, mas segue sendo procurado. Já a criança foi levado por uma conselheira tutelar e depois entregue à mãe.