Criança de 2 anos morre após abuso sexual em Feira de Santana

A Polícia Civil está investigando a morte de Anna Alice Costa Rodrigues, 2 anos, ocorrida no sábado (13), em Feira de Santana. A menina foi socorrida para o Hospital Estadual da Criança (HEC), com sinais de maus tratos e abuso sexual, segundo relato da equipe médica.

Os pais da criança já foram identificados e prestarão esclarecimentos na 1ª Delegacia Territorial, que conduz o caso. Ainda de acordo com a polícia, as circunstâncias do crime também estão sendo apuradas.

A criança apresentava sangramento nas narinas e na boca, além de ferimentos na região genital e no ânus. Ela deu entrada no hospital por volta das 10h, mas não resistiu e morreu por volta das 14h.



Segundo o Acorda Cidade, a criança e a mãe, que são de outro estado, estavam hospedadas em um condomínio de Feira, no imóvel que pertenceria aos padrinhos da menina.

"A mãe da criança foi ouvida em termos de declarações. Ela é menor e estava devidamente acompanhada de um representante legal. Ouvimos também os padrinhos da criança, aonde ela estava hospedada, em virtude de que tanto a mãe quanto a criança não são de Feira de Santana. São de outro estado", informou a delegada Dorean dos Reis, em entrevista ao Acorda Cidade.

De acordo com o relato da mãe de Anna Alice, a menina brincou naa piscina do condomínio durante o o dia, jantou e foi dormir. "Ao acordar, a mãe notou que ela estava espumando e desfalecida. E segundo ela levaram imediatamente para o HEC", confirmou a delegada.