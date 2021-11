Criança de 5 anos sofre fratura após pane em avião da Azul: 'Desespero'

Um avião da Azul sofreu uma pane durante a decolagem na madrugada desta quinta-feira (25) na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. As 132 pessoas precisaram descer por tobogãs para a pista e relataram momentos de "desespero".

Uma das passageiras à bordo do voo, que tinha Guarulhos (SP) como destino, era a influencer Ana Paula Blomker, que estava acompanhada do marido e de dois filhos pequenos. Ela diz que nunca viu nada parecido.

"A gente foi decolar. O avião parou na pista, autorizou a decolagem, acelerou com tudo e freou de uma vez, eu nunca vi nada parecido. (...) As aeromoças abriram as duas portas da frente, inflaram os tobogãs - eu nem sabia que tinha tobogã - e só gritaram para a gente sair do avião", detalhou a passageira em vídeo postado no Instagram.

Em seguida, nas imagens, ela mostrou as pessoas a bordo reunidas na lateral da pista do aeroporto, enquanto o avião ainda estava parado no mesmo ponto em que decolaria, com destino a São Paulo.

Após o susto, os passageiros precisaram esperar mais 10 horas para viajar. O voo original do grupo estava previsto para 2h da manhã, mas eles embarcaram apenas 12h, em um avião da Gol.

"Foi muito desesperador, as aeromoças abriram as portas, as duas, cada uma abriu de um lado, elas viraram pra gente e começaram a gritar: 'Sai, sai, sai agora, não pega nada, só sai'. Que desespero! Agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos", completou.

Menina de 5 anos teve fratura

Outra passageira era a fisioterapeuta Juliana Fávero, que estava acompanhada do marido e dos dois filhos pequenos, de 3 e 5 anos. Ela conta que os passageiros não receberam orientações pelo sistema de som da aeronave, sendo guiados até os tobogãs pelas aeromoças.

"Eu mesma só ouvi o grito das pessoas, não houve nenhum anúncio pelos microfones", contou em entrevista ao Uol. "Não houve nenhuma organização, até porque, como nos foi dito, era para evacuar o mais rápido possível e assim foi feito".

Na confusão, durante a saída de emergência, a filha mais velha de Juliana acabou sofrendo uma fratura em um osso da perna. Ela só foi atendida pela manhã, quando não conseguiu andar por causa do ferimento, mas a equipe médica do aeroporto de Mato Grosso afirmou que a criança tinha "apenas uma contusão".

"Ela fraturou o terço distal da tíbia. Ela só relatou dor pra mim após já estarmos de volta ao saguão. No primeiro momento, eu achei que tivesse sido alguma batida durante o trajeto da saída, pedi se tinha alguém para ver e eles disseram que estavam aguardando o Samu, mas eu nem vi o Samu", detalhou a fisioterapeuta que, ao contrário de Ana Paula, não chegou a avistar o carro de emergência.

"Ao amanhecer, ela foi andar e caiu por conta da dor. E aí solicitei atendimento e a equipe médica do aeroporto foi até nós, e disse que se tratava apenas de uma contusão", contou. Vários dos hóspedes que tiveram que esperar até a manhã por um novo voo foram alocados em hotéis até a viagem.

Azul diz que está prestando apoio aos clientes

Em nota, a empresa de transporte aérea Azul informou que a aeronave teve a decolagem abortada após a identificação de uma pane.

"A Azul informa que a aeronave que realizaria o voo AD2751 (Cuiabá-Guarulhos) teve sua decolagem abortada após a identificação de uma pane na aeronave, tendo o comandante do voo realizado o procedimento padrão previsto para esse tipo de situação. Os clientes evacuaram a aeronave por meio das saídas de emergência do avião. A Azul destaca que está prestando todo o apoio necessário aos Clientes, lamenta o ocorrido e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações".