Criança de 8 anos morre após cair de brinquedo toboágua de 15m em Goiás

Um menino de oito anos morreu após uma queda de 15 metros de um toboágua em um parque no município de Caldas Novas, em Goiás. O brinquedo, de nome Vulcão, fica localizado no Di Roma Acqua Park e estava desativado. A criança, entretanto, conseguiu entrar na área de manutenção do local, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A criança foi atendida pelos guarda-vidas do parque aquático e atendido pela Unidade de Suporte Avançado com apoio dos bombeiros, que o encaminharam até o Hospital Municipal. A corporação faria a locomoção via helicóptero da criança até a capital do estado, Goiânia, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda de acordo com o parque aquático, em nota obtida pelo UOL, o estabelecimento lamentou a morte da criança e afirmou prestar "profunda solidariedade" aos familiares.

De acordo com o estabelecimento, a área em que ocorreu o acidente estava "completamente fechada com tapume e devidamente sinalizada para reforma e melhorias" e o parque ainda afirmou que "o espaço, bem como todo nosso complexo, é vistoriado com rigor pelo Corpo de Bombeiros e possui todos os alvarás e licenças emitidos pelas autoridades competentes".

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.