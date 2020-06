Criança de 9 anos é baleada a caminho de pizzaria no Engenho Velho da Federação

Uma criança de nove anos foi baleada no começo da noite de domingo (28), no Engenho Velho da Federação, quando tinha saído de casa com o pai para comprar uma pizza. O crime ocorreu pouco depois das 18h. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde.

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com informações da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação), por volta das 18h15, policiais militares da unidade, da 11ª CIPM (Barra/Graça) e da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Polícia de Choque foram informados pelo Centro de Comunicação Integrada (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que havia ocorrido diversos disparos de arma de fogo na rua Xisto Bahia e na rua das Palmeiras, localidades conhecidas como Lajinha e Baixa da Égua.

Ainda segundo a PM, após a informação, as equipes deslocaram e realizaram incursões nos locais mencionados, onde foram encontrados estojos de munições, nenhum suspeito foi localizado. Posteriormente houve a informação de que uma criança havia sido atingida por um disparo e teria sido socorrida para o Hospital Geral do Estado.

"A guarnição da 41ª CIPM foi até o hospital, onde foi confirmado que uma criança 9 anos, havia sido atingido na panturrilha", informou a polícia, em nota. O comunidade diz ainda que, de acordo com informações do pai da criança, eles saíram de casa para comprar uma pizza, quando homens armados saíram da rua das Palmeiras e efetuaram vários disparos em direção a rua Xisto Bahia, onde eles estavam.