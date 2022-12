Criança de oito anos leva tiro e jovem de 23 anos é assassinado em Dias D'Ávila

O jovem Luciano Carneiro de Santana, de 23 anos, foi assassinado em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde de quinta-feira (22).

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu em via pública, na 1ª Travessa Alagoinha, e foi praticado por homens ainda não identificados, que estavam em um carro. Uma criança de oito anos também foi atingida pelos tiros, mas não corre risco de morrer. As guias periciais foram expedidas, o corpo do homem levado para o Instituto Médico e Legal e as oitivas (depoimentos informais) foram agendadas. A motivação do crime ainda não está esclarecida. As informações são da Delegacia Territorial (DT) de Dias D'Ávila.