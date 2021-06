Criança é encontrada morta nos escombros de prédio que desabou no Rio

Uma criança morreu no desabamento de um prédio de quatro andares em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3). O corpo foi achado nos escombros pelos bombeiros após mais de 7 horas de buscas no local.

"Ainda há pouco retiramos uma criança, não se sabe a idade, de aproximadamente entre2 e 3 anos, uma criança feminina, sem vida, que foi removida agora para o Instituto Médico-Legal", disse o coronel Leandro Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros. Ele disse que há informação de que um homem de cerca de 30 anos ainda está nos escombros.

No momento, os bombeiros não sabem se o homem ainda está vivo. Outras quatro pessoas já foram resgatadas com vida após mais de seis horas sob os escombros do edifício.

Ruas no entorno do prédio foram interditadas por conta do trabalho de resgate. Também será avaliado se outros prédios próximos ficaram comprometidos.

Testemunhas contaram que os estalos na estrutura do prédio começaram a ser ouvidos por volta das 2h. Às 3h20, ele desabou.