Criança é mordida por tubarão em Fernando de Noronha, em Pernambuco

Uma criança de 8 anos foi mordida por um tubarão por volta das 10h30 da manhã desta sexta-feira (28) na Praia da Baía do Sueste, no Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A menina teve a perna direita amputada e foi socorrida até o Hospital São Lucas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima está em estado grave, mas estável, e aguarda a chegada do salvamento aéreo para ser transferida para o Recife. Informações preliminares dão conta de que ela é de São Paulo e estava com a família no momento do incidente.

Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informa já ter acionado "a UTI aérea para transferência da criança, que, no momento, está sendo estabilizada e recebendo a devida assistência dos profissionais da unidade de saúde localizada na ilha de Fernando de Noronha".

O marinheiro Alex Vitor estava no local quando tudo aconteceu, e disse que a menina teve a perna arrancada já no ataque. "Ela estava se banhando na beira da praia. A gente estava de costas quando do nada começou a gritaria, já vimos o sangue na área. Ela estava com o pai, que começou a gritar", contou.

Ele disse, ainda, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas demorou a chegar ao local. Então, uma viatura do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a levou até uma unidade de saúde.

O engenheiro de pesca Paulo Guilherme Oliveira, coordenador do Núcleo de Educação Ambiental Professor Fábio Hazin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), explica que, de acordo com os resultados de pesquisas feitas no Grande Recife, o clima chuvoso desta sexta pode ter influenciado nos ataques.

"Eventos chuvosos tornam a água mais turva. Assim, o predador passa despercebido pela presa, e ela não consegue enxergá-lo", explicou. Ele pontuou que a Baía do Sueste é, junto à do Porto, a praia mais frequentadas por banhistas em Noronha, e que é um "lugar raso, com muitos arrecifes e com tartarugas que fazem parte da dieta de tubarões".

O professor, que coordena grupo de pesquisa sobre tubarões, comentou estar em contato com ICMBio para saber como agir a partir deste incidente, visto que anos atrás não eram registrados "ataques" de tubarão em Noronha, e que o aumento da exploração do turismo na área pode estar influenciando o comportamento da espécie.

"Estamos falando de um arquipélago onde existem tubarões e onde a frequência das pessoas aumenta a cada dia. Com o número maior de pessoas na área, a probabilidade dos ataques aumenta. O aumento do turismo também pode influenciar. Uma pessoa dentro da água exerce uma certa pressão no ambiente. Duas, exerce duas vezes mais, e assim sucessivamente", comentou.

Incidentes com tubarão em Noronha

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (Cemit-PE) registrou, desde 2015, seis incidentes com tubarões no Arquipélago de Fernando de Noronha. Apesar de lesões, todas as vítimas sobreviveram. Agora, menina deve se tornar a sétima vítima computada

As informações são do Jornal do Comércio.