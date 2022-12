Criança é sequestrada em escola de Brotas, em Salvador

Uma escola no bairro de Brotas, em Salvador, foi invadida por duas pessoas na manhã desta quarta-feira (30). Uma criança foi levada por parentes sem autorização, de acordo com a Polícia Militar.

A PM informou que as guarnições foram recebidas pela diretora do colégio, que relatou que parentes do menor sequestraram a criança.

A suspeita é de que o pai do menino, um policial civil que é separado da mãe do garoto, tenha levado o filho sem consentimento da ex-companheira, que tem a guarda da criança, de acordo com informações da TV Bahia.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia da Criança e Adolescente (Dercca), responsável pela investigação do caso. A equipe trabalha para localizar e resgatar a criança sequestrada e identificar e responsabilizar os autores do crime.

A Polícia Civil informou que a suspeita de envolvimento de um policial civil está sendo apurada pela Corregedoria da Instituição Polícia Civil.