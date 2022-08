Criança entra escondido em máquina de pelúcia e desespera mãe

Para o desespero da mãe e divertimento da web, Samuel, de dois anos, apareceu dentro de uma máquina de pegar bichos de pelúcia. O caso aconteceu no NorteShopping, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (16) e viralizou nas redes sociais.

Segundo o G1, o pequeno entrou após a família sair para fazer um lanche no estabelecimento comercial. Distraído, ele brincou com os bonecos dentro da máquina e não ligou muito para os apelos da mãe, Jailma Soares do Nascimento, que ficava apreensiva com a possibilidade dele não conseguir sair.

"Ele é muito arteiro, então o que ele faz eu já estou acostumada. Não imaginei que ia ter tanta repercussão. O bombeiro abriu a máquina e teve que entrar para tirar ele de lá", comentou a mãe.

Super à vontade com os brinquedos, Jailma tentou fazer com que Samuel saísse, mas sem sucesso. Com curiosos aglomerando do lado de fora da máquina, a equipe de segurança foi chamada e, só assim, o menino foi retirado.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)